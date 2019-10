Tenso enfrentamiento entre Auth y Celis en el Congreso luego de que el ex PPD se negara a renunciar

Un intenso cara a cara protagonizaron esta mañana los diputados Pepe Auth (ind.) y Jaime Naranjo (PS) al inicio de la sesión de la Cámara, en la que parlamentarios opositores reiteraron la solicitud de renuncia del primero a la vicepresidencia de la corporación.

Naranjo nuevamente exhibió carteles con la solicitud de renuncia de Auth a la mesa por su voto en contra de la acusación constitucional a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Auth pidió responder a las peticiones de renuncia que hicieron Naranjo y el jefe de la Bancada del PPD, Ricardo Celis, y exigió respeto a sus convicciones. El diputado afirmó que “no voy a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara” ya que “no tengo razones para hacerlo”. No obstante, aclaró que “si los compañeros presentan la censura y esta resulta favorable, no me presentare a la reelección”.

Además, Auth dijo que Naranjo votó contra el divorcio, a pesar que había anulado su matrimonio, lo que motivó la molestia del parlamentario socialista, quien se levantó de su pupitre y se dirigió al de Auth donde lo increpó personalmente.

Más tarde, el mismo Auth tuvo que ofrecer disculpas por lo dicho: “Me equivoqué y le pido excusas al diputado Naranjo. Votó a favor de la Ley del Divorcio. Es que jamás pensé que no había cumplido el compromiso de votar en contra que había firmado previamente junto a otros parlamentarios de derecha y algunos democratacristianos”.

Y luego agregó: “El diputado Naranjo se escandalizó porque dije que él había votado contra la ley de divorcio, pero es verdad. Cuando se votó en 1997 en la Cámara, el único socialista en contra fue Naranjo. En 2004,como senador, la aprobó. Todo esto era sólo para decirle que respetaba su voto”.

Luego de la intervención de Auth en la Sala, conversó con “La Mirada Líbero” de Agricultura, en donde dijo que “si me hubieran exigido el compromiso explícito de ceder mi voto por adelantado en todas las decisiones importantes que se tomaran este año jamás, jamás, habría asumido este cargo”.

“El punto de partida de la unidad posible es aceptar que podemos tener puntos de vista distintos en algunas materias, valorar que pensamos lo mismo en otras y que en ocasiones podemos movernos desde nuestras posiciones para conseguir acuerdos, si no hacemos esto será imposible evitar la continuidad de la derecha en el gobierno”, agregó.