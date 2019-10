Evelyn Matthei y la opción presidencial de Lavín: "No veo cómo él podría decir que no"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, considera a su par de Las Condes, Joaquín Lavín, como el mejor candidato presidencial del conglomerado de Chile Vamos.

En entrevista con La Tercera, la autoridad comunal dijo que “Joaquín está tan disparado en las encuestas que si esto sigue así en un año y medio más, no veo cómo él podría decir que no. Tiene que asumir esa responsabilidad, obviamente”.

Además, en su análisis de cara a las próximas elecciones presidencias, cree que “Chile Vamos está muchísimo mejor posicionado ahora de lo que estaba mientras no éramos gobierno”.

Consultada por si postulará a candidata para ser gobernadora regional, la exministra descartó la posibilidad y afirmó que el Presidente Sebastián Piñera tampoco la ha llamado para asumir tal responsabilidad.

“He dado muestras de tomar desafíos difíciles de nuestro sector varias veces. Y, en este caso, creo que Karla Rubilar va a ganar y la vamos a apoyar en todo para que gane”, dijo.

“El Presidente Piñera me conoce, sabe lo que me mueve. Él es súper, súper respetuoso de las personas. Hay ocasiones en el pasado en que me han pedido algo y yo he dicho, sin siquiera saber las consecuencias, que cuentan conmigo. En esta ocasión, realmente creo que el aporte que puedo hacer hacia nuestro sector desde Providencia es enorme”, aseguró Matthei.