Carolina Goic sobre los altos precios de medicamentos: "Son usura a costa de los enfermos"

La senadora Carolina Goic (DC) valoró la iniciativa de Política Nacional de Medicamentos presentada este lunes por el Gobierno y que incluye 30 medidas para el acceso a medicamentos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la parlamentaria enfatizó en la importancia de la política de los remedios genérico-bioequivalentes y limitar los abusos, por lo que criticó la demora para sacar adelante la Ley de Fármacos II. “No puede ser que en temas como este, que le toca el bolsillo a la gente, a los adultos mayores, a las personas enfermas, se demoren tanto”, dijo.

Según Goic, cuando las farmacias no cumplen la normativa, como el uso de incentivos como la “canela”, “sigue siendo más fácil pagar la multa y, además, tienen muchas fórmulas para desfasarla y para prorrogar el pago de incumplir con la norma y que cumplir con la ley”.

“Necesitamos mayor competencia, porque claramente los precios que cobran cuando tienes utilidades de 100%, 200% o más, que son escandalosas, son usura, son a costa de los enfermos, además, frente a un medicamento que no es un bien de consumo, tienen que ver con completar la atención de salud”, agregó.

En esa misma línea, la senadora dijo que es “fundamental generar más alternativas y competencia, pero también aumentar transparencia, que las personas puedan comparar a través dela web cuáles son los precios, que es algo que también contemplamos en la ley”.

“Claramente aquí hay intereses económicos detrás y por eso cuesta sacar adelante estas iniciativas, pero basta. Estamos para representar a las personas y pacientes, y me gustaría ir un poquito más allá, en establecer ciertas regulaciones de precios. Muchas veces lo que paga uno paga no es el medicamento, sino que los locales donde tú te encuentras hasta tres farmacias en una misma manzana. Eso no tiene que ver con salud, y muchas veces lo que se hace finalmente es usura a costa de la salud de las personas“, expresó.