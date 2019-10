Gobierno convoca mesa con ex ministros de oposición para analizar proyecto de jornada laboral

El Presidente Sebastián Piñera presentó este martes los integrantes de una mesa técnica y política para analizar el proyecto de reducción de jornada laboral del Gobierno, y que pone énfasis en la flexibilidad y adaptabilidad laboral.

Entre los convocados destacaron tres ex ministros de la Concertación y Nueva Mayoría, como el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade; el ex ministro de Economía en el Gobierno de Ricardo Lagos, José de Gregorio; y del ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet , Rodrigo Valdés.

Además, asistieron a la cita en La Moneda las economistas Andrea Repetto, Fernanda Coloma, el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara, el abogado laborista Francisco Tapia, entre otros.

Luego de la reunión, el Mandatario destacó la importancia de la iniciativa “que permita reducir la jornada laboral de trabajo sin perder o destruir empleos o sin castigar o reducir los salarios”.

Piñera precisó que “hemos establecido un plazo de ocho semanas de forma tal de poder ingresar al Congreso con las indicaciones al proyecto de ley que presentamos en agosto de este año antes que termine este año”.

La mesa de trabajo comenzará sus labores a partir de este jueves a las 17:00 horas en La Moneda.