Osvaldo Andrade sobre reducción de jornada laboral: "No tiene ribetes de calamidad que se le ha intentado dar"

El exministro del Trabajo Osvaldo Andrade dijo no haber tenido inconvenientes para aceptar la invitación a la mesa técnica y política del Gobierno para analizar el proyecto que contempla una reducción de jornada laboral.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exdiputado manifestó que fue a título personal, pero que avisó a su partido. “Yo soy de oposición, para nadie eso es un misterio. Yo no tengo una buena opinión del proyecto del Gobierno. Creo que es un proyecto equivocado, no creo que llegue a 41 horas como se propone, pero si se da de esta oportunidad para ir a debatirlo, es un diálogo muy necesario, si la política de trinchera no avanza mucho”.

De hecho, el mismo Andrade tiene una diferente opinión con otro exministro de uno de los gobiernos de Michelle Bachelet, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien también integra la mesa y que se ha mostrado crítico con el proyecto de las “40 horas” liderado por el Partido Comunista.

“Mire lo que son las paradojas: dos ministros del mismo gobierno no tenemos la misma impresión. Yo creo que esa es una expresión un tanto mecánica, muy propia de un economista, y no lo quiero decir con un menosprecio, lo digo desde la constatación”, expresó el socialista.

Con respecto al tema de fondo, el exparalamentario dijo que “los actores coinciden en la necesidad de la reducción de la jornada. El punto es cómo viabilizar un mecanismo para que eso sea posible. Yo creo que llegar a las 40 horas, como lo plantea el proyecto de las diputadas, es posible de hacer y hay que darle viabilidad sin afectar el empleo y afectar los derechos de los trabajadores”.

Según él, no está seguro que trabajar menos afecte los salarios, pues ese es un problema del bajo sueldo de los chilenos y el valor de la hora trabajada. “La reducción de 45 a 40 horas, francamente, es bien menor. No tiene ribetes de calamidad que se le ha intentado dar. Estamos hablando de suma de dinero… 200 pesos, más o menos. Todas esas cosas hay que corroborarlo desde el punto de vista técnico.

Por último, Andrade dijo, refiriéndose a la oposición, que “el que el Presidente el día de ayer haya convocado una mesa y haya dicho a la oponión pública que la mesa tiene como propósito viabilizar un proyecto de reducción de jornada es un logro de aquellos, y ese no fue el Gobierno. De pronto no nos damos cuenta de los porotos que nos anotamos“.