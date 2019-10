Diputado Eguiguren dice que tuvo un "error" de contabilidad y asegura que no hubo delito

El diputado Francisco Eguiguren (RN) aseguró que la deuda de $14,5 millones que tenía con una empresa automotora ya está saldada y que los recursos que la Cámara le asignó para el arriendo de un vehículo para su labor parlamentaria no fueron mal utilizados, pese a que admitió que utilizó aquellos recursos para otro fines. Por este caso, la fiscalía abrió una investigación por un eventual fraude al Fisco.

“Quiero reiterar a la opinión pública que por un error en mi contabilidad personal se pagó diferidamente el arriendo de un auto a la empresa Automotora Mediterráneo S.A.”, dijo el parlamentario, pero aseguró que “este compromiso se pagó completamente y hoy no hay deuda pendiente, ni menos perjuicio al Estado“.

“Como diputado he actuado siempre de buena fe y con transparencia. He reconocido mi desorden desde un primer momento y me he empeñado en resolver todas las consecuencias de esto”, agregó.

Además, enfatizó “que no hay ningún recurso que se haya destinado a pagar deudas de campaña” y que frente a la investigación judicial “voy a colaborar intensamente para aclarar que aquí no ha habido delito y que hay total transparencia”.

Eguiguren negó haber pedido reembolsos a la Cámara de los cheques protestados por el arriendo del auto y que pasaban como gastos de sus asignaciones parlamentarias.