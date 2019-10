Maite Orsini: "Yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico"

La diputada Maite Orsini (RD) afirmó creer que la política y el narcotráfico tienen una relación y que tal delito “ha permeado en nuestras instituciones mucho más de lo que nosotros podemos ver”.

Tales declaraciones las dio en el matinal de TVN, “Muy buenos días”, en donde fue invitada para debatir de delincuencia y seguridad, junto al diputado Gonzalo Fuenzalida (RN).

Según la diputada, además de haber casos en la policía, “en la Cámara de Diputados también, yo creo que sí. Creo que el narco también ha permeado a los políticos, no quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico“.

Consultada por si tiene antecedentes que aportar a la Justicia, la legisladora dijo, haciendo referencia al Partido Socialista, que “hemos visto cómo en San Ramón habían casos que habían partidos políticos involucrados con redes de narcotráfico” y que por eso “no he denunciado, porque la información es pública”.

Luego, agregó que “yo me atrevería decir que como ha permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados no es un espacio en que pondría las manos al fuego“.

Por su parte, Fuenzalida dijo que si bien “uno no puede decir que en el mundo político no ha permeado… Yo no he visto, no conozco ningún diputado que esté financiado por el narcotráfico”.