Maite Orsini ofrece disculpas a quienes se ofendieron por sus declaraciones de supuesto vínculo entre parlamentarios y narcotráfico

La diputada Maite Orsini (RD) ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendido por sus declaraciones que vinculaban a parlamentarios con el narcotráfico.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora quiso aclarar dos cosas: “No me cansaré de enfrentar todo aquello que puede poner en riesgo nuestra democracia y sus instituciones y el narcotráfico lo hace” y que “no busco protagonismo con esto. Era mucho más cómodo para mí no prender esta alarma y ahorrarme problemas”.

Luego, agregó que “nunca me ha complicado pedir disculpas, decir que si alguien en este Congreso siente que lo ofendí personalmente, pido disculpas, sobre todo si es alguien que esté comprometido, como yo, en que haya más transparencia en política”.

Además, la diputada del Frente Amplio reiteró la intención de sus dichos. “Como señalé ayer, vuelvo a aclarar que no tengo nombres ni una acusación particular, lo que sí tengo es la convicción de que el narco ha llegado a una Corte de Apelaciones, al Ejército, a Carabineros o a una Municipalidad. Si ya tenemos antecedentes y casos concretos en otras instituciones, ¿qué nos podría hacer pensar que el Congreso es inmune a estos vínculos? Ante eso, el silencio o la defensa corporativa, no ayudan a que no se le abran esas puertas”.