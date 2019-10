Miguel Crispi (RD) sobre las declaraciones de Orsini: "Creo que es un tema que Maite debiera responder"

El diputado Miguel Crispi se refirió a las declaraciones de su compañera de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini sobre el eventual vínculo entre el Congreso y el narcotráfico.

En entrevista con con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Crispi dijo que “yo no tengo esos antecedentes, creo que es un tema que Maite debiera responder, porque involucra a toda una Cámara y no quisiera yo decir el sentido de lo que dijo. Creo que que sería un poco falto de respeto con ella”.

De todos modos, el parlamentario manifestó que sí tuvo oportunidad de hablar con ella. “Lo que Maite me decía en que el sentido que lo ponía era que todas las instituciones públicas están sometidas a la presión del narco y hay que levantar las alertas, que es algo evidente. No hoy, sino que siempre el paso de la corrupción ha intentado permerar las instituciones públicas”.

El parlamentario agregó que como partido siempre han tenido una especial preocupación de lucha contra la corrupción y la ética parlamentaria, intentando tener estándares más altos sobre esos temas. “Eso lo estamos haciendo como partido y también respecto a la ética en la política. Esta no es una agenda que no sea de RD. Esto es algo que hemos trabajado. En particular, las declaraciones de Maite son a título personal, como ella ha señalado“, dijo.