Diputada Hertz califica de "vergüenza" entrevista del canciller Ribera sobre Venezuela

El diario británico Financial Times publicó este martes una entrevista del Canciller Teodoro Ribera, donde hizo una serie de aseveraciones que fueron recogidas por medios chilenos, entre ellas, un endurecimiento de sanciones hacia el país sí no se realizan elecciones libres.

En conversación con el diario británico Financial Times, Ribera sostuvo que se deben tomar medidas “cada vez más estrictas” para presionar a Venezuela para que el Presidente Nicolás Maduro realice “elecciones libres”.

“Tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones que no convocarlas”, apuntó el Canciller quien agregó que los “próximos pasos lógicos” serían el bloqueo de las comunicaciones y el acceso al país por aire y mar.

La diputada Carmen Hertz, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, criticó fuertemente estas declaraciones que calificó de “vergüenza”, que no son acordes a la posición histórica del Estado de Chile en la no intervención de asuntos externos.

“Con estupor he leído esta entrevista en el Financial Times, donde el ministro está anunciando un bloqueo naval, marítimo y comunicacional contra Venezuela si Maduro no acepta elecciones libres. Es una vergüenza. Francamente creo que este ministro de RR.EE. debería renunciar, pues está llevando a Chile por un precipicio de política exterior, completamente subordinada a alguien que está prácticamente en la demencia como lo es el Presidente de EE.UU., Donald Trump. Y nosotros estamos transformándonos en el vagón de cola de esa política exterior”, retrucó la diputada Hertz.

La parlamentaria agregó en ese sentido que “esta es una determinación del Gobierno, lo que es extremadamente grave, pero no puede el Canciller dar una entrevista y anunciar este tipo de medidas que están abriendo una vez más el camino de la intervención militar en Venezuela. Insisto, es vergonzoso”, concluyó.

Agencia Uno