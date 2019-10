Huenchumilla califica de "cuchillo al corazón" razones DC en reforma tributaria

Luego de que el presidente de la DC, hiciera un llamado a los senadores del partido para que respalden el acuerdo que se suscribió con el Gobierno en materia de Reforma Tributaria, el senador Fancisco Huenchumilla precisó que se enteraron por la prensa, lo que hace que sea

“Le diría a Fuad que su argumento es el cuchillo en el corazón: si me lo sacas me matas, si me lo dejas me muero. Porque entre la reintegración y la rebaja, digamos, ¿cuál es la alternativa? (…) Entonces, él no puede matar a sus camaradas senadores pidiéndoles una decisión que no lleva a ninguna parte. No me convence ninguna de las dos, no es la alternativa”, declaró Huenchumilla.

El senador, aclaró que la bancada no ha “participado en el acuerdo. Ese fue un acuerdo que él hizo con los diputados, donde los senadores nos enteramos por la prensa. No hemos participado en nada de eso, entonces, no es vinculante simplemente”.

“Sucede que muchas veces, no hay acuerdos sobre determinados temas. Este es uno de ellos, pero no es dramático. Simplemente los senadores tienen un punto de vista distinto, y aquí se verá en su mérito (…) pero yo creo que uno tiene siempre una línea roja que no puede traspasar. Entonces, no me pidan a mí que traspase la línea de reintegración. Pero otras cosas sí podemos conversar”, añadió.

Finalmente, Huenchumilla detalló que “lo fundamental es mantener el sistema semi-integrado”.