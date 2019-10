Senador Harboe sobre Presidente Piñera: "Ha tenido un equipo que no lo ha acompañado en dar una adecuada solución"

El senador PPD Felipe Harboe sostuvo una conversación con Radio Agricultura, y se refirió a las múltiples manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de la capital y también en diversas regiones del país, en protesta por el alza de la tarifa del Metro, declarando que “el Presidente evidentemente ha tenido un equipo que no lo ha acompañado en dar una adecuada solución“.

El senador también expresó que hubo un error del ministerio del Interior: “Creo que en el caso del ministerio del Interior es evidente que la linea completa falló, ministro, subsecretario y particularmente la intendenta. Entonces creo que tenemos un problema serio y el Presidente debiera descomprimir también pidiendo algunas salidas y haciendo cambios. Creo que el equipo político está completamente sobrepasado. La vocera lejos de calmar los ánimos, lo que hace esexacerbar los ánimos”.

Asimismo, Harboe se refirió a las polémicas declaraciones del ministro de Economía Juan, Andrés Fontaine, quien expresó que “el que madruga será ayudado con una tarifa más baja”. Sobre estas palabras, el senador expresó que “yo creo que el Presidente está mal acompañado hoy día. Creo que por ejemplo, las declaraciones del ministro Fontaine fueron una burla a las sociedad, cuando dice ‘mire si suben el pasaje de metro, levántese más temprano, al que madruga dios le ayuda’, eso me parece una falta de respeto”.

A esto agregó que “las declaraciones de la ministra Hutt, ¡por favor! La ministra Hutt tenía una obligación, que era hacer una licitación del Transantiago, para efecto de establecer mejores buses y pasajes más baratos y decidió no hacerlo y después resulta que ahora el panel de expertos sube la tarifa, y la declaración de ella, que yo creo que incendia la pradera, cuando dice ‘la tarifa es técnicamente impecable, no se modifica"”.

“La política sin técnica es populismo, pero la técnica sin política genera un grave daño social, y lo hemos visto hoy en día, el gobierno tiene que tener la capacidad para aprender que acá hay un problema social, que tiene que ser abordado”, siguió comentando el subsecretario del Interior.

Sobre la decisión del Presidente Sebastián Piñera de decretar Estado de Emergencia, Harboe manifestó que hay una “incapacidad de establecer sistemas de control. Ya es una segunda jornada y obviamente la salida de los militares probablemente no está causando el impacto que debió de causar, porque lo que no se soluciona con democracia, no se va a solucionar con más militares“.

Posteriormente afirmó que “el gobierno debe hacerse cargo del tema de fondo. Aquí lo que se ha manifestado es una explosión social, producto de un conjunto de desigualdades que están causando molestias y angustia, particularmente a la gente más pobre y de clase media”.

“El tema de fondo no se soluciona, el tema de forma usted podrá solucionarlo sacando a los militares a las calles. Lo que pasa es que ayer efectivamente Carabineros estaba completamente sobrepasado, gobierno y carabineros han demostrado una incapacidad que no se había visto desde 1990. Tener que llamar a los militares para tener que controlar el orden público revela que la institución encargada del orden público no fue capaz de hacerlo (…) Yo me imagino que el Presidente de la República estará pidiendo explicaciones a los encargados del orden público”.

Finalmente, consultado por los motivos del caos que se ha desatado en distintas regiones de Chile y también por las decisiones del Ejecutivo, el senador lo atribuyó a los sistemas de inteligencia y declaró que “no es posible que lo sistemas de inteligencia, que los encargados de inteligencia del país vayan cambiando con el gobiernos de turno (…) este gobierno llegó y echó a muchos analistas en materia de inteligencia que tenían 10, 15, hasta 20 años de experiencia y han incorporado a un conjunto de operadores políticos… así no puede un país tener inteligencia”.