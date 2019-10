Ex Nueva Mayoría: "Terminó pacto de gobernabilidad que suscribimos en el 90"

Parlamentarios y los presidentes del PPD, DC, PS y PR acordaron hoy establecer una agenda social con acciones concretas e inmediatas en tema de pensiones, medicamentos y remuneraciones para superar la actual crisis.

Al término del encuentro, el senador PPD Guido Girardi señaló que “en Chile se terminó un ciclo, se terminó el pacto de gobernabilidad que suscribimos en el 90 y que tuvo aspectos positivos y negativos, pero la externalidad es una inmensa deuda social producto de una sociedad tremendamente desigual”.

Agregó que “cuando el Presidente Piñera saca a los militares a la calle es el reconocimiento absoluto del fracaso del gobierno de la derecha, es una claudicación de la política y debemos restablecer el diálogo y la política. Queremos decirle al Presidente que nosotros estamos por la paz y es un profundo error dividir a los chilenos”.

El legislador dijo que “el gobierno no fue capaz de restablecer mínimos de igualdad social y se generó una bomba de tiempo que explotó. Y tampoco fue capaz de controlar el orden público. No es la lógica de la guerra la que va a devolver la paz social, si no que resolver los problemas de desigualdad que tiene la sociedad chilena”.

AGENDA DE CAMBIOS

Girardi afirmó que “nosotros estamos por restablecer la convivencia, validamos la protesta social pacífica y condenamos los hechos de violencia y al lumpen que se apropia de los territorios y de las propias demandas ciudadanas”.

Y añadió que “como oposición vamos a proponer una agenda de cambios para pasar de un país que pensaba sólo en el crecimiento de unos pocos y que la derecha, de manera egoísta, en vez de entregar poder y estar dispuesto a perder seguía legislando para favorecer a los más ricos. Hay que cambiar la ecuación y la prioridad de nuestra acción debe estar a resolver esta deuda social. Esa es la única manera de restablecer la paz ciudadana, no con la guerra sino que haciéndose cargo de las desigualdades”.

Según el parlamentario “el Presidente, ayer (domingo), después de hablar de violentistas, vándalos, delincuentes dedicó sólo 20 segundos a decir que en Chile hay desigualdades que se deben resolver. La única manera de detener la violencia es resolver esas desigualdades y evitar que el país sea rehén de los violentistas y la delincuencia”.