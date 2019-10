PPD propuso nuevo pacto social que no sea garante del neoliberalismo extremo

El comité del Senado del PPD afirmó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera fracasó y lo llamó a construir un nuevo pacto social para enfrentar la crisis.

La jefa del comité, senadora Ximena Ordenes, señaló que son “días complejos, tenemos que hacernos cargo del problema y la expresión ciudadana”.

“Hacemos un llamado al gobierno a trabajar rápidamente en las agendas que le importan a la gente, nuestro deseo es no más militares en las calles, no nos gusta el toque de queda. Estamos disponibles en la medida que se recojan no sólo los temas sino con garantías: terminar la inequidad en pensiones”, indicó.

Por su parte, el senador Guido Girardi señaló que “para nosotros esta es una crisis que se veía venir, es una bomba de tiempo que explotó pero ya habían síntomas y signos de esta enfermedad que tiene que ver con la desigualdad. Nuestro diagnóstico es que cuando los militares salen a la calle, se expresa el fracaso total y rotundo de la derecha y la propuesta de gobierno del Presidente Piñera”.

“Para restablecer la paz social, obliga un nuevo acuerdo para la gobernabilidad, un acuerdo nacional que implique avanzar en una constitución democrática, una que no sea garante de un modelo neoliberal extremo, donde todos los bienes públicos se consideran privados, como la salud, el agua , la educación, lo que hace imposible generar niveles de equidad aceptables”, añadió.

Por su parte, el presidente del partido, Heraldo Muñoz, expresó que “el PPD no irá a un diálogo pirotécnico para resolver el problema por unos días, el diálogo tiene que ser en serio. El PPD entiende la profundidad de esta crisis y, nuevamente, como hicimos a principios de los 90, estamos proponiendo un nuevo pacto social”.

“Estamos proponiendo una agenda de transformación social, en materia económica, de derechos laborales, de pensiones y en materia de distribución del poder en el territorio”, concluyó.

Aton Chile