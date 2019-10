PS condiciona diálogo con el Gobierno mientras no se garantice respeto a DD.HH.

El Partido Socialista sostuvo que mientras el Gobierno no asuma su responsabilidad de controlar el orden público con el respecto a los Derechos Humanos no participará de las reuniones para buscar una salida a la crisis social.

Para el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, el Gobierno ha convocado a un grupo reducido de partidos políticos y no al conjunto de los actores políticos y sociales de nuestro país.

“(…) no ha convocado a los movimientos sociales activos y comprometidos durante años en la lucha en contra del abuso. El Gobierno no ha modificado su actitud y su conducta frente a la profunda crisis que enfrenta el país. Aún piensa que estamos frente a una crisis relacionada con el orden público y no con una demanda social acumulada por años de abuso a las chilenas y chileno”, dice el PS.

Asimismo, el PS criticó al Presidente Sebastián Piñera por resguardarse en las Fuerzas Armadas, calificándolo como un error histórico “de reincorporar al Ejército de Chile, en particular, en la contingencia política, reprimiendo al movimiento social”.

Además, detallaron que “sus propias declaraciones en torno de que el país ‘está en guerra’ han incitado aún más el clima de crispación en la sociedad chilena“.

“Mientras el Gobierno no asuma su primera responsabilidad de controlar la situación con el debido resguardo de los derechos humanos, y no se convoque a todas las fuerzas políticas y sociales activas en el país, no existen condiciones para concurrir a una reunión sin objetivos claros, y con exclusión”, aseveraron desde el PS.

Sobre las movilizaciones, el PS expresó que son comprensibles y que son una expresión de malestar acumulado durante años, “de la cual todos tenemos que hacernos cargo“, criticando los actos de violencia.

“El PS condena los actos delictivos y saqueos, sin ambigüedades. De la misma forma, condena la represión en contra de las manifestaciones pacíficas y hace un llamado al Gobierno a terminar con el lenguaje de guerra y pasar a la disposición al diálogo verdadero con todos y todas”, apuntaron.

Elizalde, manifestó en tanto que se debe “avanzar hacia una agenda social en contra del abuso en Chile que incorpore la lucha en contra de la desigualdad en todos los aspectos de la vida nacional. Tenemos voluntad de diálogo para una salida política a esta crisis con más y mejor democracia”.

Finalmente, llamó al Ministerio del Interior ha informar sobre cómo murieron las 15 víctimas fatales que se registran a la fecha.