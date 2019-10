PS, PC y partidos del Frente Amplio se restan de reunión con el Presidente Piñera

Representantes del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS) han afirmado que no irán a la reunión fijada por el Presidente Sebastián Piñera con los líderes de partidos de oficialismo y oposición en La Moneda, para abordar la crisis social que está atravesando el país.

El encuentro fue fijado para las 13:00 horas de este martes, a fin de buscar soluciones luego de las graves protestas que han derivado en el decreto de Estado de Emergencia en 13 regiones del país y que, según confirmó el subsecretario Rodrigo Ubilla, ha dejado 15 muertos.

Guillermo Teillier, el presidente del PC, dijo que primero se “debiera conversar primero con las organizaciones sociales, cara a cara. Como va a hacer acuerdo social solo con los partidos políticos. Y lo más contraproducente, bajo estado de emergencia. Dice la prensa que no se nos invitó expresamente, que bueno porque no iríamos en estas condiciones”.

Por su parte, el jefe de bancada PS, Manuel Monsalve, explicó que “nosotros creemos que el diálogo es indispensable y urgente, pero debe ser un diálogo abierto y nosotros creemos que el llamado del Presidente no cumple esas condiciones. Chile no es solo los partidos de la oposición, Chile también es el mundo social y no puede ser excluido de un pacto. Además, el PS rechaza la presencia militar y en esas condiciones el Gobierno no ha sido capaz de resguardar la seguridad“.

Convergencia Social también fijó posición y dice que tampoco va al encuentro. La presidenta del partido, diputada Gael Yeomans, aseveró que “la primera obligación que tiene el Presidente hoy es escuchar a la ciudadanía. Escuchar a quienes están movilizados, a las organizaciones sociales, y no resolver esta situación como lo hacen siempre. Como hicieron el 2006, como lo hicieron el 2011, como lo hicieron también con el Mopgate que fue entre cuatro paredes entre los mismos de siempre”.

El partido Comunes también rechazó participar de la reunión convocada por el presidente Sebastián Piñera, pues “entendemos que no hay condiciones de participar en ese espacio mientras no tengamos acuerdos mínimos, como sacar a los militares a las calles, que los movimientos sociales estén presentes en el diálogo, y mostrar voluntad legislativa, retirar los proyectos de reforma tributaria y de pensiones”, según señaló su secretario general Jorge Ramírez.

De entre los partidos de la ex Nueva Mayoría ya están confirmados representantes de la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el PPD.