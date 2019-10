Evelyn Matthei: "¿Va a venir Giorgio Jackson aquí a cuidar a la gente que estaba en el hotel?"

La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los destrozos y saqueo que sufrió el hotel Principado de Asturias en su comuna, tras las intensas jornadas de protestas y manifestaciones en Chile.

Sobre esto, la edil de Providencia manifestó que la situación en el país es grave, pero para ella “lo más grave es cuando uno ve que hay ciertos sectores que llaman a que salgan las Fuerzas Armadas de la calle, y uno dice ‘claro si yo estoy segura que las Fuerzas Armadas lo único que quieren es irse a sus casas"”, explicó.

Posteriormente manifestó que “el tema es, ¿nos van a dejar a merced de estos vándalos? O sea, lo que quieren es que vandalicen y que hayan estos daños en todas partes, ¿eso es lo que quieren? ¿Ellos van a venir a cuidarnos?, ¿va a venir Giorgio Jackson aquí a cuidar a la gente que estaba en el hotel o quieren dejarnos a merced que cada uno se tenga que defender como pueda?“, fueron sus categóricas palabras.

Sobre el saqueo en el hotel de Providencia, la autoridad comunal expresó que “es una cosa que de verdad a uno le cuesta creer. Uno además como alcalde es repoco lo que puede hacer acá, salvo ayudar un poco a limpiar y ayudar a los locatarios a pararse, y escuchar a los vecinos que de verdad están desesperados, porque hace cinco días lo único que hacen es respirar gases lacrimógenos”.

Asimismo, la alcaldesa prefirió no referirse al tema del costo de los daños, y manifestó que “a mí lo que me da mucha pena son los daños de la gente que tiene su negocio, que trata de pagarle su sueldo a fin de mes a todos sus trabajadores, y con esto uno no sabe si es que van a quebrar, si es que van a poder salir adelante”, expresó.

La alcaldesa también se refirió a la tensa situación se generó en la Cámara de Diputados mientras el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregaba antecedentes sobre la situación actual que vive en el país.

Sobre esto, la edil expresó que “todo el mundo está tratando cómo volver a la normalidad, y vemos este espectáculo en la Cámara de Diputados que es de antología, de las cosas más vergonzosas que he visto”.

Por último, Matthei se refirió a la decisión de los representantes del Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y del Frente Amplio de no asistir a la reunión fijada por el Presidente Sebastián Piñera con los líderes de partidos de oficialismo y oposición en La Moneda, para abordar la crisis social que está atravesando el país.

Sobre esto, manifestó que “lo que llama la atención es que habiendo este clima de violencia y habiendo habido un llamado al diálogo, hayan políticos que se resten a ese diálogo. Yo no sé si quieren esos políticos que siga sucediendo esto en la calle, no sé que es lo que están esperando”.

“Hay tres partidos que no van. Uno lo entiende del partido Comunista, uno lo entiende del Frente Amplio, lo que no entiende es del Partido Socialista. ¿Cómo se van a solucionar los problemas si no hay diálogo? La gente lo único que quiere es que las personas que tienen algún nivel de responsabilidad vean cómo arreglar esto, y no que estén como ‘cabros’ chicos gritándole en la orejas a los Carabineros en la plaza y sacándose ‘selfie’. Es una muestra de una niñería, de una falta de consideración hacia los chilenos que no creo”, concluyó.