José Antonio Kast convoca a una "Marcha por la Paz" para este fin de semana

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, convocó a una marcha por la paz en Plaza Baquedano, que tiene como fin manifestarse en contra de la violencia y el vandalismo que se ha generado estos últimos días, tras las manifestaciones que se han llevado a cabo en distintas ciudades de Chile.

La marcha se pretende realizar este domingo 27 de octubre a las 12:00 horas, en la cual se solicita a las personas identificarse con un chaleco reflectante.

Sobre esto, Kast manifestó que “muchos me preguntan: quien organiza? Por qué ahi? Por qué marchar? . No tengo idea. Pero me sumo, porque nos cansamos de la violencia y la Plaza Italia no le pertenece a la izquierda, es de todos los chilenos“.

