Evelyn Matthei pide el cambio de, al menos, 8 ministros y que los nuevos tengan "más calle"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, analizó que en el Gobierno debe haber un cambio profundo en el equipo ministerial. De los 24 ministerios, dijo que al menos 8 ministros deben salir.

En entrevista con Canal 13, la autoridad comunal dijo que en La Moneda “debe ser un cambio profundo, o sea que de verdad se vea otra cara, política y económica. Yo soy amiga de muchos de ellos (ministros), así que es muy latero tener que dar nombres, pero para que haya cambios profundos deben ser al menos ocho (salidas)”.

Aunque descartó que ella se este postulando para el cargo, dijo que tiene varias. Según ella el perfil de quienes entren tienen que tener más “calle”.

“Figuras se me ocurren varias, yo no. Pero deben venir de la clase media, que ojalá se hayan educado en educación pública, que no vengan todos de la Católica o la Chile, que no venareen en Zapallar o Pucón, gente que haya nacido en provincia, Ovalle u Osorno por ejemplo. En el fondo gente con mucha más calle”, opinó.