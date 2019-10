Guillermo Teillier: “No tengo que pedir perdón a la gente”

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, descartó ofrecer disculpas a la ciudadanía e imitar el gesto que realizó el Presidente Sebastián Piñera cuando pidió “perdón a mis compatriotas” por la “falta de visión” frente a la situación de abusos e inequidad.

En entrevista con La Tercera, consultado por si el PC pedirá perdón, respondió que “yo no tengo que pedir perdón a la gente, yo lo que quiero hacer es felicitar a la gente por haberse levantado, dejando de lado los actos de violencia, que no los comparto. Veo que otros piden perdón, pero no asume nadie las responsabilidades. De este gobierno no ha salido ningún ministro y ya van más de 15 muertos”.

Sobre una eventual acusación constitucional contra el Presidente Piñera, el líder del PC dijo que “estamos buscando argumentos jurídicos, pero ya hay varios constitucionalistas que nos han dicho que hay elementos. No le estoy quitando legitimidad al Presidente que fue electo en un sistema democrático, todo eso lo respetamos, pero también en este sistema democrático él no puede incurrir en falta a la Constitución”.

“Esto es el camino más democrático. Esto está en las leyes, en la Constitución, es la potestad de los parlamentarios, que son los fiscalizadores del papel de los funcionarios del Estado”, agregó.