José Antonio Kast pide redestinar recursos de la APEC y COP25 para reconstruir el Metro

El excandidato presidencial José Antonio Kast cree que Chile debe suspender la organización de las cumbres de APEC y COP25, fijadas para el 16 y 17 noviembre, y entre el 2 y 13 de diciembre, respectivamente.

A través de su cuenta de Twitter, el líder del partido en formación, el Partido Republicano, escribió: “En Chile no están las condiciones de seguridad ni financieras para ser sedes de la COP25 ni de la APEC. Debemos destinar esos recursos públicos para reconstruir el Metro y los daños de la violencia en nuestro país“.

Este llamado se suma al hecho por la senadora Ximena Rincón (DC), quien dijo que solicitará al Gobierno “trasladar la COP 25, al país co organizador, a la sede de Escazú, Costa Rica”.

“No podemos exponer acuerdos globales en medio de lo que vivimos y el Presidente Sebastián Piñera debe ser humilde en esto“, agregó la senadora.

Pese a estas sugerencias, el canciller Teodoro Ribera confirmó que Chile continuará con sus planes como organizador. “No tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacer APEC (…) Si queremos tener un país más inclusivo, más socialmente desarrollado, no podemos sino que vincularnos con las economías a la cual les vendemos. En definitiva, APEC es parte de la solución y no parte del problema“, dijo el ministro de Relaciones Exteriores este jueves.