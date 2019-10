Andres Chadwick: "Si no lo he hecho bien o he fallado, pido disculpas”

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, ofreció disculpas por si alguna vez no lo hizo bien en su cargo, luego de que fuera reemplazado en el cambio de Gabinete por Gonzalo Blumel, quien ostentaba el cargo de ministro Secretario General de la Presidencia.

Chadwick describió esta modificación “para que nuevas personas puedan acompañarlo (al Presidente) mejor en este cambio que se viene por delante”.

Agregó que el, en lo personal, se encuentra bien y tranquilo. “He querido siempre cumplir con mi deber con el mayor de mis esfuerzos. Si no lo he hecho todo lo bien o he fallado, pido disculpas, porque lo único que he querido es trabajar acompañando y poder servir a mi país“.

Con respecto a una eventual acusación constitucional en su contra, el ex secretario de Estado contestó: “Eso lo tendrán que ver los parlamentarios. El Presidente me ha pedido, y yo lo he aceptado de inmediato, dar un paso al costado y, en ese sentido, espero que con este cambio colabore a lo que el Presidente ha señalado que es mayor serenidad, mayor tranquilidad”.