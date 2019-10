Gonzalo Blumel: "Acogemos con muchísima humildad el desafío que nos ha planteado el Presidente y especialmente la ciudadanía"

Durante esta jornada, el extitular de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, ascendió al Ministerio del Interior en el segundo cambio de gabinete de este periodo del Presidente Sebastián Piñera.

Tras esto, Blumel expresó que “no hay duda que estamos en una situación que es difícil. El país está viviendo momentos complejos, y esta situación amerita cambios importantes y amerita buscar nuevas respuestas”.

A esto agregó que “por eso el Presidente ha hecho un cambio de gabinete, es un cambio de gabinete profundo, es un cambio de gabinete importante, es un cambio de gabinete donde fundamentalmente no solo cambian las personas que están en el gabinete, si no también las prioridades se enfocan en una dirección alineada con lo que la gente, la ciudadanía nos está planteando“.

“Por eso acogemos con muchísima humildad el desafío que nos ha planteado el Presidente y especialmente la ciudadanía. El país cambió en los últimos días, el país cambió en la última semana y tenemos que acogerlo con muchísima humildad, entendiendo que vamos a tener que buscar juntos cómo construir caminos que entreguen la respuesta a las situaciones tan complejas, tan difícil que enfrenta el país”, siguió comentando el recién nombrado ministro del Interior.

El ministro hizo una invitación a todos los ciudadanos chilenos y también “a todos los que han llegado a vivir a este país, que han llegado a radicarse en nuestra tierra, a trabajar juntos, a abrirnos al diálogo y a buscar respuestas a los desafíos tan complejos y tan difíciles que tenemos”, dijo.

“El Presidente nos ha dado un mandato que tiene dos grandes objetivos: el primero es buscar el diálogo incansablemente con todos los sectores políticos, sociales, del mundo público, del mundo privado, porque el diálogo es el único camino que nos va a permitir superar las dificultades tan grandes que hemos tenido en el último tiempo y por eso la invitación a que busquemos juntos la respuesta que nos está planteando la ciudadanía, especialmente a través de esas manifestaciones pacíficas, de esas manifestaciones que buscan un cambio y que buscan un país más justo, más equitativo”, expresó.

“Y lo segundo, también priorizar una Agenda Social, el Presidente de la República lanzó la semana pasada una Agenda Social de 15 medidas, de 15 iniciativas, con el objeto fundamental de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, aliviarles las dificultades, reducir los costos de la vida diaria, mejorar las pensiones, subir los ingresos de las familias, bajar el costo de los remedios, modernizar nuestro Congreso, reduciendo las dietas parlamentarias, estableciendo límites a la reelección, reduciendo el número de parlamentarios”, declaró Blumel.

El ministro también expresó que “yo sé que hay una preocupación muy importante fundamental de todos los sectores en materia de Derechos Humanos, y esa es una preocupación absolutamente compartida por el Gobierno, por todas nuestras instituciones y por eso yo les quiero asegurar que es una prioridad de este gobierno, siempre lo ha sido (…) mañana llegan los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y nosotros vamos a dar todas las facilidades para que puedan realizar su trabajo”, declaró.

Blumel también se refirió a la Acusación Constitucional que este lunes anunciaron parlamentarios del PC y el Frente Amplio, en contra del Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, el titular de Interior expresó que esta “no tiene mayor fundamento y no contribuye a lo que el país no está pidiendo (…) la gente quiere más colaboración y menos confrontación“, concluyó.