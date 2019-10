Las reacciones de la oposición ante el cambio de gabinete: "Siguen ciegos y sordos", dice Karol Cariola

Diferentes políticos de oposición se han manifestado luego del cambio de gabinete que modificó ocho ministerios y que terminó con la salida de Andrés Chadwick del Ministerio del Interior, el puesto más importante en el Ejecutivo luego del Presidente de la República.

Este #CambioDeGabinete es una medida que no resuelve en nada la crisis profunda en la conducción del país. No se toca educación, salud ni transporte, donde se expresan y agudizan con descaro las desigualdades entre los chilenos y chilenas.

No basta q el nuevo gabinete sea joven. No servirá si no hay nuevas políticas de cambio social y apertura a nueva Constitución. No hay nada q valorar ni desmerecer del nuevo gabinete, en tanto no hayan señales hacia los cambios sociales q las personas esperan y demandan.

— Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) October 28, 2019