Cámara de Diputados no sesionará este miércoles por falta de proyectos "en la línea de la agenda social"

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), comunicó que este miércoles la Cámara no sesionará porque no hay proyectos de la “agenda social”, que presentó el Presidente Sebastián Piñera, que poner en tabla.

“El miércoles se convocó para un proyecto que es importante para la ciudadanía: pensiones. Y esa indicación que es delicada aún no ingresa. Acabo de conversarlo con el ministro Ward. La indicación la están preparando, no es cualquier indicaciones y cualquier respuesta, es algo que esperamos que sea mucho más profundo, de otra manera puede que el proyecto se estrelle y lo que queremos es avanzar”, indicó Flores tras reunirse con el ministro de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), según consignó La Tercera.

Según el diputado, “si la indicación llega en la tarde o mañana, va a la comisión no va a sala. Por lo tanto, cuando tenemos como tarea sacar ese proyecto y ese proyecto hoy no está preparado para el debate, no tiene ningún sentido convocar a la sala”.

“Hay selecciones de proyectos que están trabajando en comisiones en estos momentos. De manera que son las comisiones que alimentan a la sala. Ese es un proceso que está en pleno funcionamiento y le hemos pedido que prioricen aquellos proyectos que van en la línea de la agenda social. Estamos funcionando a full”, aseguró.

De forma coincidente, esta semana involucra un fin de semana largo, pero Flores descartó que eso tenga incidencia: “No tenemos ningún problema para sesionar cualquier día. Ninguno. Lo hemos manifestado y lo hemos hecho. Pero tenemos que tener documentos sobre los cuales sesionar. No están los proyectos en condiciones de entrar a la sala. Los que tenemos no están. La decisión no tiene que ver con el feriado”.