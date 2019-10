Javiera Parada renuncia a Revolución Democrática: Es una "irresponsabilidad gigante" la acusación constitucional contra el Presidente

La ex candidata a la presidencia de Revolución Democrática (RD), Javiera Parada, renunció a su militancia. Entre las razones que la llevaron a tomar la decisión están que el partido se negó a asistir a una reunión citada por el Presidente Sebastián Piñera y que ahora están apoyando una acusación constitucional contra el Mandatario.

“Lamentablemente, las decisiones tomadas por RD en el último tiempo me han ido distanciando irremediablemente del partido“, dijo en una carta publicada por The Clinic.

“Me he enterado que RD apoyará la acusación constitucional contra el presidente de la República. Lo manifesté la semana pasada y lo vuelvo a ratificar. Me parece un acto de una irresponsabilidad gigante y que provocará una desestabilización institucional mayor, cuando lo que necesitamos, precisamente es canalizar institucionalmente las demandas de la ciudadanía por medio del diálogo”, reflexionó.

“¿Cómo es posible que mi coalición se reste del diálogo con el Jefe de Estado democráticamente elegido? ¿Cómo es posible que en la mitad de la peor crisis en democracia se persiga una acusación constitucional contra el presidente de la República? ¿Cómo es posible que muchos estén haciendo política hoy desde las pasiones, la fiebre del momento y no desde el discernimiento racional? ¿Cómo es posible que estemos sacando cálculos pequeños y no pensando cómo mejoramos la vida de las personas que habitan nuestro país?”, agregó Parada, quien participó del comando de la expresidenta Michelle Bachelet en 2013.

“Los años de historia política que cargo encima me han enseñado algunas cosas: En la izquierda no estamos libres de las pulsiones antidemocráticas; tampoco estamos libres de los laberintos éticos en que cayó la Concertación; en la izquierda chilena no somos inmunes al caudillismo que tanto mal le ha hecho a Latinoamérica; no tenemos el monopolio ni de la justicia social, ni de la ética, y desde luego en la historia de la izquierda hay belleza, pero también hay autoritarismo, ruido y furia”, sostuvo.

“Estoy convencida de mis declaraciones y acciones son consecuentes con los valores que Revolución Democrática promovió desde su fundación, pero también veo que mi presencia se ha vuelto incómoda para líderes y militantes que quizá quieran conducir al partido por otros caminos. Es por esto que, después de meditarlo durante mucho tiempo, he decidido poner fin a mi militancia en Revolución Democrática”, concluye el texto.