Marcelo Díaz (PS): "Tenemos conciencia de que el Presidente tiene responsabilidad en las graves violaciones de DD.HH."

El diputado Marcelo Díaz aseguró que el Partido Socialista (PS) tiene una obligación de participar en el diálogo con el Gobierno por el estado en que está el país.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “el PS no puede, ni debe -tiene una obligación histórica- restarse al diálogo, y ese diálogo tiene que existir y ha existido. No creo que cometa ninguna infidencia, pero he tenido conversaciones constantes con ministros, en particular con el ministro Blumel antes de que fuera designado ministro del Interior. Nosotros tenemos que ser parte de la solución y no del problema”.

Desde argumento, Díaz explicó por qué el PS se restó de la cita que convocó el Presidente Piñera en La Moneda con los partidos de oposición. “Esa convocatoria estuvo plagada de errores y fue un conjunto de infortunios que hizo muy difícil la presencia del PS, porque el Presidente no puede convocar una mesa amplia, pero en realidad excluyente. Después lo trataron de arreglar, yo se que hubo conversaciones para que el PS fuera e iban a invitar al Frente Amplio y a todos los partidos, y después al Partido Comunista. Algunos los invitaron una hora antes de la reunión”.

Además, a su parecer, el cambio de gabinete fue una “decepción profunda”, pese a que reconoce que los nuevos nombres “son gente dialogante”. El problema, dijo, fue el discurso que hizo el Presidente Piñera que “no mueve una aguja en términos de corregir las profundas desigualdades”.

“Nosotros creemos que el Presidente debiese delegar la jefatura de Gobierno en el ministro del Interior, y yo creo que tiene condiciones para hacerlo, y darle el poder para que construya acuerdos, y cito a Manuel José Ossandón, saliendo de la zona de comfort y abriéndose a ideas que no son propias de la derecha; y él jugar como jefe de Estado y abrir un cauce institucional para que se exprese la ciudadanía, y ese no es otro que la convocatoria de un plesbiscito para funda un nuevo pacto social en democracia”, explicó.

Frente si el PS va apoyar una acusación constitucional contra Piñera, dijo que eso aún esta en evaluación, pero que “nosotros tenemos conciencia de que el Presidente de la República tiene responsabilidades en las graves violaciones delos Derechos Humnanos”, pero que tal acción tiene “nula o escasas posibilidades de propserar” al requerir 2/3 de los votos en el Senado.