Presidente del Senado y ministro Ward limaron asperezas tras impasse por "tono"

El presidente del Senado, Jaime Quintana, y el ministro de la Segpres, Felipe Ward, dieron por superado el impasse que se produjo hace algunos días, cuando desde el Congreso manifestaron que no estaban a gusto con el “tono” del secretario de Estado.

Durante el fin de semana pasado, Ward sostuvo en que “por primera vez hay un gobierno que se hace cargo de los problemas de la ciudadanía“, situación que generó molestia de Quintana y del vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti (PS).

Tras la cita con Quintana, el ministro se mostró dispuesto a un diálogo abierto y franco

“Hay que tener un tono adecuado y si en algún momento yo no he tenido el tono adecuado, por supuesto que estoy dispuesto a sumarme a las palabras que han expresado otras personas, en el sentido de que todos tenemos que dar señales, todos tenemos que hacer gestos y yo he venido a hacer el mío”, dijo el titular de la Segpres.

Agregó “que es razonable pensar que todos tenemos que hacer gestos y lo importante es que se avance en la agenda social y en eso hay una sola opinión“.

Por su parte, el senador Quintana manifestó que el impasse fue una situación puntual.

“Eso se corrigió, él mimo corrigió sus dichos, y por lo tanto cuando se cuida el tono entendiendo que el lenguaje genera realidades a veces que dificultan el avance, se puede transitar bien”, subray Quintana.

