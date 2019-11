José Antonio Kast le pide a Piñera: "Presidente, no tenga miedo"

José Antonio Kast analizó las manifestaciones de Chile mediante una carta de cinco páginas, en las que también aconseja al Presidente Sebastián Piñera cómo debe enfrentar la violencia.

Según publicó El Mercurio, el líder de Acción Republicana expuso que “han pasado 20 días desde que estalló la violencia en Chile y el gobierno que usted dirige no ha sido capaz de contener los actos de destrozos, vandalismo e insurrección que están afectando a millones de chilenos”.

“Presidente, no tenga miedo. No le tema a la izquierda con sus acusaciones constitucionales. No le tema a la derecha populista, esa que le está exigiendo comprometer el presupuesto de la nación más allá de su capacidad”, expuso.

Además, le sugirió que al Mandatario que “no acepte chantajes de la oposición en el Congreso” y que tampoco “les tema a los organismos internacionales, a la ONU, ni al daño que pueda sufrir su imagen, ni a los que puedan criticar por haber sido demasiado duro en imponer el orden, o demasiado blanco por dejar que se desborde el país”.

“Señor presidente, no puede seguir encerrado en La Moneda (…) Si usted lidera la reconstrucción moral, económica y social de Chile, somos millones los chilenos que nos pondremos detrás de usted para recuperar nuestra patria”, añadió.