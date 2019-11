Felipe Kast aclaró polémico tuit que niega DD.HH. cuando no hay orden público: "Es una muy mala declaración"

El senador Felipe Kast (Evópoli) salió aclarar una polémica declaración que hizo a través de Twitter, y que luego borró. Según hizo ver, a través de la misma red social, su respuesta fue “sacada de contexto, no se entiende y es una muy mala declaración”.

“Amig@s, hace pocas horas le respondí a alguien que celebraba la violencia de unos civiles contra otros. Alguien me preguntó, qué pasará cuando ‘comencemos a matarnos entre nosotros’. Abajo la respuesta, que sacada de contexto, no se entiende y es una muy mala declaración“, aclaró el parlamentario por La Araucanía ante su respuesta: “No hay DD.HH. cuando no existe orden público”.

#Hilo Amig@s, hace pocas horas le respondí a alguien que celebraba la violencia de unos civiles contra otros. Alguien me preguntó, qué pasará cuando “comencemos a matarnos entre nosotros”. Abajo la respuesta, que sacada de contexto, no se entiende y es una muy mala declaración. pic.twitter.com/I3DwEfPcvy — Felipe (@felipekast) November 8, 2019

“Reafirmo mi total compromiso con el respeto a los DDHH, sin matices ni ambigüedades. Es la única forma de construir una democracia genuina que respete a todos sus ciudadanos. Este ha sido un elemento central de los valores de @evopoli desde que nacimos como proyecto político”, agregó.

Por último, dijo que “el orden público y el respeto a los DDHH son elementos fundamentales de la democracia. Cuando el Estado no es capaz de garantizar la paz social, y terminamos en la ley de la selva, también se vulneran los DDHH de las personas por parte del Estado. Esa debió ser mi respuesta”.