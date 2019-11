Congreso Constituyente: Senador Navarro pone su cargo a disposición y dice que todos los parlamentarios debiesen hacer lo mismo

El senador Alejandro Navarro alegó que para concretarse una nueva Constitución, es necesario que renuncien tanto el Presidente Sebastián Piñera, como los parlamentarios actuales, luego del anuncio del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

“El Presidente Piñera quiere una Nueva Constitución a través de un Congreso Constituyente, entonces pongo mi cargo a disposición y todos los parlamentarios deben hacer lo mismo. Es la única fórmula”, manifestó el senador.

El legislador precisó que “una Asamblea Constituyente se elige con un mandato claro y definido. Pero este Congreso está inhabilitado y deslegitimado para ello. Por ello debemos renunciar todos, diputados y senadores, y llamar a elecciones anticipadas a la brevedad”.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, “el Congreso Nacional ya no es un ente válido para solucionar la actual crisis política; no se ha dado el ancho; las coimas, los proyectos de ley redactados por las empresas, el financiamiento ilegal, las leyes a la medida de los poderosos. El Congreso ha sido parte del problema y no de la solución, y es por ello que una Asamblea Constituyente debe señalar cuáles serán las nuevas reglas del juego para obtener igualdad social y justicia reales”.

Asimismo, señaló que “el Presidente Sebastián Piñera debe también renunciar. Si le importa Chile como el tanto repite, si ama a su país como ha dicho en cada campaña presidencial, debe tener dignidad y dar un paso al costado”.

En ese sentido, hizo referencia a lo ocurrido con “Evo Morales lo hizo en Bolivia por amor a su pueblo”. “De forma de asegurar la paz en su país, dejó la Presidencia. Lo mismo hizo el Primer Ministro del Líbano, Saad Hariri, tras dos semanas de masivas protestas ciudadanas en contra de los políticos y la corrupción, situación muy similar a la de Chile”, apuntó.