Guillier pide al Presidente Piñera a que llame a elecciones anticipadas

El senador Alejandro Guillier hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera para que convoque a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. La solicitud la hizo a través de Twitter, en donde escribió que “el tiempo se acabó”.

“Presidente Sebastián Piñera, el tiempo se acabó. El acuerdo de San Damián es demasiado poco y demasiado tarde. La posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a elecciones anticipadas de Presidente de la República y la totalidad del Congreso Nacional”, dijo el parlamentario un día después de que el Gobierno anunciara un “Congreso Constituyente” tras una reunión en la casa del Mandatario.

Luego, en la sede del ex Congreso Nacional, el senador dijo “hay un nivel de improvisación y falta de convicción que tiene que alertar a los chilenos a que no hay nada sincero detrás”.

Agregó, según consignó La Tercera, que “el Presidente no tiene la legitimidad, la gente tampoco le cree, porque él no estuvo de acuerdo el domingo en la mañana (con la Nueva Constitución), lo obligaron y si lo obligaron él no va a avanzar”.