Heraldo Muñoz: "Este Presidente y este Congreso deben terminar su mandato"

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, insistió que el proceso para definir una nueva Constitución debe contar con participación ciudadana y no puede quedar en manos del actual Parlamento, aseverando además que es improcedente adelantar las elecciones presidenciales ni parlamentarias.

“En este clima enardecido, de movilizaciones, el crear un vació de poder llamando a elecciones presidenciales y parlamentarias es cambiar las reglas del juego en la mitad del juego, de modo que yo no estoy de acuerdo con eso”, señaló el timonel PPD.

Muñoz, fue claro en manifestar que “este Presidente y este Congreso tienen que terminar su mandato, y luego que la ciudadanía castigue o premie según sea el caso, pero no cambiar las reglas en el medio del juego”, indicó.

Muñoz indicó que la elaboración de la nueva Carta Fundamental no debe estar en manos de un Congreso, dijo, que tienen el prestigio en el suelo.

“La única cosa que tengo claro es que tiene que haber participación ciudadana, eso es absolutamente fundamental, y no puede ser que se haga entre cuatro paredes del actual Congreso que no es parte de la solución y tiene un prestigio por los suelos, como toda la clase política que tenemos el mismo desprestigio”, enfatizó.

Tras el anuncio del gobierno para la nueva Carta Fundamental, donde se mencionó un Congreso Constituyente, el líder PPD sostuvo que “ahora faltan los detalles”.

“El actual Parlamento no es constituyente, no fue elegido con la función de redactar una nueva Constitución, y por lo tanto uno concluiría que tendría que hacerse en una siguiente legislatura, es decir elegir un Congreso específicamente para ese propósito”, indicó el ex canciller.

Muñoz recalcó que si no hay participación ciudadana el proceso va a estar viciado.

El timonel del PPD explicó que la Asamblea Constituyente es una alternativa absolutamente válida, y que se han generado mitos en torno a esta posibilidad.

“Ha habido muchos países que han tenido Asamblea Constituyente que no han representado ninguna inestabilidad y de hecho le han dado constituciones importantes a los países”, sostuvo.

Aton Chile