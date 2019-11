Diputada Marzán califica de "insuficiente" subsidio de transporte a adultos mayores

La diputada del PPD, Carolina Marzán calificó de “insuficiente” el anuncio de subsidio que rebaja en 20% tarifa del transporte público para adultos mayores, tras la reunión del acuerdo presupuestario 2020 que realizó el Gobierno con la oposición este lunes.

“La rebaja del pasaje es una demanda que llevan años solicitando las agrupaciones de Adultos Mayores. Las bajas pensiones con las que tienen que vivir no les permite costear el transporte, lo que aumenta su invisibilización y merma su autonomía. No es posible que una persona que vive con 110.000 pesos gaste más de 3.000 pesos de traslado en un día. No podemos tener personas de las tercera y cuarta edad siendo parte de la sociedad si no le permitimos trasladarse sin problemas”, señaló la parlamentaria.

Marzán, que es miembro Comisión de Familia y Adulto Mayor, precisó que “la rebaja del 20% en el transporte público es insuficiente, pero en lo personal, lo valoro como un primer paso hacia la rebaja progresiva hasta llegar a la gratuidad para las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Sabemos que existen muchas demandas sociales pero esta es justa y de alta dignidad para todos nuestros adultos y adultas mayores”.

Agencia Uno