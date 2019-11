Diputado Saffirio increpa al presidente de la Cámara de Diputados por suspender las actividades

El diputado René Saffirio increpó al presidente de la Cámara, Iván Flores, por su decisión de suspender las actividades del Congreso. Incluso exigió la renuncia por el “daño” ocasionado a la imagen del Parlamento.

El altercado se produjo cuando Flores llegó al Congreso y fue abordado por los diputados Gabriel Ascencio, René Alinco y René Saffirio. Este último fue el más duro y le dijo “espero que tengas los pantalones para renunciar por el daño que le has causado hoy día a la Cámara de Diputados”.

Sin bajar el tono, Saffirio siguió encarándolo y le expresó que “yo no estoy disponible para que un presidente de la Cámara por el cual no he votado tome decisiones unilaterales”

“Usted tiene que renunciar, porque el daño que está causando cerrando el Congreso en plena crisis es irreparable, ese daño la ha causado usted”, agregó Saffirio, mientras Alinco le preguntaba a Iván Flores que cuándo iba a renunciar.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, afirmó que la decisión de suspender las actividades no fue tomada por la mesa, solo por su presidente Iván Flores. Añadió que no la compartía.