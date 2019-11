Las reacciones de la oposición ante anuncio de Presidente Piñera: "Opta nuevamente por la aplicación de medidas de fuerza"

Durante esta jornada el Presidente de la República Sebastián Piñera se refirió a los graves hechos de violencia que se registraron durante este martes en nueva jornada de manifestaciones en nuestro país. El mandatario se mostró abierto a llamar a policías en retiro y pidió unidad para avanzar en tres grandes acuerdos sociales.

“Hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y Policía de Investigaciones que hayan tenido un retiro reciente y destacado para aumentar la capacidad y Orden de Seguridad, sin duda esto no es suficiente”, dijo el Jefe de Estado.

Tras esto, diversos políticos de oposición de manifestaron ante los anuncios realizados por el Mandatario, y lo hicieron mediante sus redes sociales, entre ellos están la diputada del partido Convergencia Social Gael Yeomans y la diputada del partido comunista Karol Cariola.

Piñera opta nuevamente x la criminalización y la aplicación de medidas de fuerza en vez del diálogo democrático con la sociedad.Mientras llama a los acuerdos nacionales le da un portonazo a q la gente decida cómo cambiar la constitución. Ni hablar de DDHH.Cerrados a más no poder.

No dijo nada. Sebastián Piñera está solo en su guerra. El acuerdo que pide y exclama, está sobre la mesa: concurramos todos y todas al PLEBISCITO. ¿Qué acuerdo más pleno que ese? Opinemos y decidamos todos y todas. ¿Es muy difícil? ¿Por qué es tan complejo? https://t.co/eYsjuxRwiA

Pese a que no hay mayores novedades respecto a lo que ya se ha dicho, me alegro que no se optara por seguir escalando el conflicto con nueva militarización. Si tono dialogante es en serio, recojamos el guante. Eso requiere voluntad de todos. Disponible siempre para más democracia

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 13, 2019