UDI afirma que “no está disponible para negociar mientras no cese la violencia"

La Unión Demócrata Independiente (UDI) afirmó, vía declaración púbica, que “no está disponible para negociar mientras no cese la violencia” y acusó a la “izquierda extrema y anti democrática” de no entender que a través de ese camino “sólo genera mayor pobreza y desigualdad”.

“Desde la UDI, queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a todos los actos de violencia y vandalismo que están sufriendo los chilenos y que imposibilitan el normal desarrollo de la vida de las personas y afecta nuestra paz social”, dice el documento.

En esa línea, agrega que “hoy ha sido un día especialmente duro, que se ha traducido en que millones de chilenos no han podido llegar a sus trabajos, se han visto amenazados en su integridad física y que tienen miedo”.

“En la UDI levantamos la voz para decir basta; basta de violencia, basta de odio, basta de intransigencia. Queremos un país en paz, donde puedan convivir las distintas ideas, donde entre todos construyamos un Chile más justo”, agrega el texto.

Además culpa a “la izquierda extrema y anti democrática”, porque, a su juicio, “no entiende que a través de la violencia solo genera mayor pobreza y desigualdad (…) Esto ha sido muy duro, cada nuevo día de violencia significa, en la vida de millones de chilenos, menos oportunidades, menos trabajo, más incertidumbre, más pobreza y constante temor”.

“Queremos decirle a Chile y a nuestro gobierno: La UDI no está disponible para negociar mientras no cese la violencia. Cualquier conversación democrática sólo se puede llevar a cabo en un ambiente de paz. La UDI pone como condición para cualquier diálogo el restablecimiento del orden”, concluye.

Agencia Uno