Ximena Rincón y llamado del Presidente: “Tenemos que sumarnos todos al diálogo”

En el marco del llamado del Presidente Piñera, la senadora Ximena Rincón (DC) afirmó que es fundamental “ser capaces de construir un diálogo de todos los sectores y es la ciudadanía la que tiene que decidir a través del plebiscito”.

“Tenemos que sumarnos todos al diálogo y un diálogo para que podamos construir un país distinto. No más abusos, no más saqueos, no más violencia, no más violaciones a los derechos humanos, no más colusión. Tenemos que construir un país distinto y eso requiere caminar con diálogo”, agregó.

Asimismo, Rincón indicó que el llamado que hace el Presidente a construir una nueva Constitución “es algo que tenemos que ser capaces de construir todos los sectores. Se necesita a todo el mundo. Y no sobra nadie, los alcaldes, los parlamentarios y la ciudadanía. Y para eso hay que hacer un plebiscito. Y el Presidente debiese llamarlo de manera urgente”.

Además, la senadora DC aclaró que hay que avanzar con una agenda social y económica, y terminar con privilegios y abusos.

“No podemos seguir con esta escalada de violencia, que al final termina con violaciones a los DD.HH., con saqueos, con incendios y enfrentamientos que no podemos tolerar más. Porque de qué va a servir la participación pacífica en todo el país si damos espacio a la violencia y el vandalismo”, sostuvo la legisladora.

De igual manera, manifestó que “todos debemos hacer un esfuerzo para construir un espacio de diálogo y conversación que nos lleve a esa nueva Constitución a la que se aspira como país, pero también a una agenda de no más abusos, no más concentración y no más privilegios que nadie resiste.

“Bienvenida la capacidad de sentarse a conversar con todos los actores, vale decir, los alcaldes y la sociedad civil”, concluyó.

Agencia Uno