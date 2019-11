Girardi: "La ciudadanía deberá seguir manifestándose"

El senador Guido Girardi acusó a la derecha de “dar un portazo” a las negociaciones, tras al rechazar que se realice un plebiscito de entrada para decidir el mecanismo para cambiar la Constitución y proponer una instancia compuesta por un 40% de parlamentarios, un 40% de ciudadanos y un 20% de personas designadas.

“Tendremos que volver a nuestra propuesta inicial: realizar un plebiscito para decidir un mecanismo con amplia mayoría ciudadana (…) lamentablemente la gente deberá seguir manifestándose y la derecha será responsable que la crisis social continúe”, indicó Girardi.

El parlamentario PPD dijo que “hemos tenido disposición a conversar de manera honesta y trasparente, pero hoy la derecha ha dado un portazo al diálogo porque, en vez de avanzar, ha retrocedido. Ahora no quieren plebiscito (de entrada) y pretender designar por una vía no democrática a los integrantes de la instancia constituyente que queremos construir”.

El senador afirmó que “en estas condiciones no hay ninguna posibilidad de acuerdo y deberemos volver a nuestro planteamiento inicial y que es lo que los ciudadanos reclaman en la calle: decidir a través de un plebiscito el mecanismo para cambiar la Constitución”.

Girardi afirmó que “sería totalmente contradictorio tener una postura distinta a la que se planteará en la consulta ciudadana del 7 de diciembre impulsada por los municipios. Soy partidario de apoyar a los alcaldes y hacer que ese plebiscito sea vinculante y nos permita avanzar”.

“Debemos resolver ese tema, pero el país necesita participación. El proceso constituyente ya empezó en todas las calles y casas de Chile. Más del 80% de los chilenos quiere nueva Constitución. Lamentablemente en la derecha se han impuesto los sectores más duros que optan por atrincherarse para defender una constitución ilegítima y preservar el modelo de Pinochet para que la salud, la educación, la seguridad social sigan siendo negocios. Lo que hacen en realidad es defender a las AFP, a las isapres, al agua privada, están defendiendo intereses económicos”.

Girardi agregó que “vamos a hacer alianza con el movimiento social y con la mayoría de los ciudadanos y establecer un plebiscito para escoger el mecanismo para cambiar la Constitución, que estoy seguro será una Asamblea Constituyente integrada por una mayoría de ciudadanos para que sean ellos quienes definan el futuro de este país”.

“Lamentablemente la ciudadanía deberá seguir manifestándose y la derecha tendrá que entender que es minoría y que no está en condiciones de obstruir las demandas de una gran mayoría. Ellos, la derecha, son responsables que se mantenga la crisis social, las movilizaciones y la violencia…”

Advirtió que “la única manera de poner fin a la violencia -que nosotros rechazamos categóricamente-, es proponerle a los chilenos un mecanismo que le dé sentido a las movilizaciones. La gente se ha movilizado para terminar con un modelo injusto que excluye, discrimina y condena a una mayoría a la miseria y para ello hay que cambiar radicalmente la Constitución”.

Concluyó, lamentando que “no sólo no hay avance sino que hay un retroceso, no quieren plebiscito y quieren que personas designadas decidan el destino de los chilenos”.

Agencia Uno