PC acusa "letra chica" y que "en los hechos" solo se "reformará" la Constitución

El presidente del Partido Comunista (PC), diputado Guillermo Teillier, hizo una evaluación del eventual acuerdo que está negociando el oficialismo con la oposición en el Congreso en Santiago, e intentó dar claridad a la ciudadanía de los “vicios” que éste podría tener.

En primer lugar, el parlamentario reveló que “hoy día se ha dado un hecho, se han reunido en el ex Congreso Nacional partidos de oposición y de gobierno, nosotros no hemos estado en esa reunión (…) La verdad es que nos invitaron, pero nos invitaron, al menos en mi caso, como a las 05:30 de la tarde cuando estaba todo acordado”.

“Yo pregunté si podíamos hacer algunos cambios, porque nos llamaron la atención algunas cosas y me dijeron que no, entonces si era no era que nos estaban llamando sólo para suscribir algo que ya estaba acordado”, explicó.

En esa línea, expresó las inquietudes del PC sobre los alcances de este acuerdo, pese a que aún no sale “humo blanco” al respecto y recalcando que no se alegran como partido de que fracasen las negociaciones.

“Casi siempre estas cosas que vienen de este gobierno vienen con letra chica, o de la derecha y hay un punto importantísimo que es el quórum para definir las materias de la nueva Constitución, y se impuso un quórum de los 2/3, es decir, 1/3 en este caso puede anular lo que hayan acordado los 2/3 o casi los 2/3 de las personas que forman la Asamblea Constituyente o como se llame”, detalló Teillier.

Asimismo aseguró que lo anterior “es muy peligroso, porque cómo entonces cambiamos muchos de los capítulos que están en la actual Constitución y que venimos hace muchos años sobre todo nuestros partidos peleando para que se cambie, porque se democraticen, es casi imposible, es casi como hoy día en el Congreso estos quórum calificados impiden hacer leyes, las mismas leyes para modificar la propia Constitución no se puede hacer si no están de acuerdo 2/3, eso no se puede de ninguna manera casi alcanzar actualmente”.

“Esto se puede repetir en la Asamblea Constituyente, bueno, hasta ahí tenían acordado esto, nosotros propusimos un quórum de 3/5 (…) pero nos dijeron que estaba todo eso escrito casi sobre piedra, pero sabemos ahora (…) están empantanadas las negociaciones, porque la derecha, a última hora, lo que propuso es ‘nosotros aceptamos este acuerdo siempre que cuando no se apruebe una materia para la nueva Constitución porque no se alcanzan los 2/3 esa materia se reemplace por lo que dice la actual Constitución’”, recalcó.

A juicio de Teillier, esto “echa por tierra lo acordado que era que se trabajaba sobre un texto en blanco, no sobre la actual Constitución sino que se empezaba de nuevo, se construye una nueva Constitución, pero al quedar así las cosas como lo está planteando la derecha se acaba lo de nueva Constitución si no que en los hechos empezamos a reformar la antigua Constitución”.

En su declaración, el diputado comunista, dijo que sólo querían hacer ver a la ciudadanía la eventual “letra chica”, pero asegurando que se dará la pelea en el Congreso para revertir cualquier decisión que no vaya en la línea de lo que la ciudadanía está pidiendo.

Agencia Uno