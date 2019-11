Diputado Mulet del FRVS: "El acuerdo por la nueva Constitución viene con trampa"

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, que se excluyó del acuerdo por una nueva Constitución, sostuvo que el documento firmado entre el grueso de la oposición y el oficialismo tiene “trampa“.

Mulet, manifestó que hay dos cuestiones que se contienen en dicho documento, respecto de las que no están de acuerdo y que finalmente desnaturaliza el acuerdo.

Uno de ellos, explicó, es el referido al quórum de 2/3 que se puso para aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas.

“ (…) le da poder de veto a un tercio de los convencionales que se elijan, ya que todos los acuerdos para redactar la nueva Constitución tienen que llegar al quórum de las 2 terceras partes. O sea, eso significa en términos prácticos que, por ejemplo, para cambiar una disposición que tenga que ver con el derecho de aprovechamiento de aguas, que a nosotros nos interesa mucho, para que vuelva a ser un bien nacional de uso público completamente, se requieren dos terceras partes”, apuntó.

Respecto a la forma en que serán electos los integrantes en caso de Convención Constitucional, Mulet recalcó que si se van a elegir de la misma manera que los diputados (con la ley electoral actual), esta situación, aseveró, favorece a los partidos y desfavorece a los independientes.

“Entonces esa también es una trampa”, recalcó.

“Bajo la misma ley electoral, se puede reproducir una Asamblea Constituyente prácticamente igual que el Congreso, tal vez no con las mismas personas, pero si los mismos partidos, las mismas proporciones y nosotros queremos una Asamblea Constituyente o una Convención Constituyente más abierta, donde tengan cupo garantizado nuestras etnias, los mapuches, los diaguitas, los aimaras; donde los territorios también estén representados; el mundo de la cultura, que cualquier chileno tenga la misma posibilidad de llegar y de ser elegido y no solo los que militan o se entienden con los partidos. Esas son las dos razones fundamentales por las que no hemos suscrito y si bien vamos a participar de todo el proceso, lo haremos con una postura crítica”, apuntó.

El diputado FRVS, expresó que el acuerdo le puso oxígeno a un Gobierno que estaba acabado, situación, remarcó, que él no lo puede entender.

“(…) pero el hecho de hacer una nueva Constitución manteniendo el candado que inventó Jaime Guzmán en la Constitución de la dictadura, por lo menos a nosotros nos hace tomar una decisión prudente de no suscribirlo, además no le garantiza a los independientes la participación como, a juicio nuestro, debieran tenerla”, destacó.

Finalmente, Mulet señaló que en este momento lo más urgente era también un gran paquete de medidas que el Gobierno no ha tomado.

