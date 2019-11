Presidente del PC explica por qué no participaron de acuerdo constituyente: "Yo ni supe de esa reunión"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que como colectividad participarán del proceso constituyente, pese a que decidieron no participar del acuerdo entre las fuerzas políticas que se zanjó durante la madrugada de este viernes.

“Vamos a participar de todo el proceso, haremos todo lo que está en nuestra parte para perfeccionarlo, aunque parece que ya estuviera escrito sobre piedra”, dijo el líder del partido.

“Vamos a participar del plebiscito y haremos campaña para que se acepte la Asamblea Constituyente, aunque ahora le cambiaron el nombre, para que ese sea el organismo que trabaje en cambiar la Constitución. Después cuando haya que elegir la asamblea vamos a participar, no nos vamos a restar”, agregó.

Consultado por qué el PC se restó de las negociaciones y el acuerdo final, Teillier respondió que “yo ni supe de esa reunión hasta esa hora. Yo me fui de aquí a una reunión de comisión política, porque no tenía idea que se estaba tratando este tema, porque lo que estaban tratando en la noche y en la mañana era otro acuerdo, sobre que la mitad eran parlamentarios y la otra mitad era electa por la ciudadanía, y en eso estábamos en contra, y se cayó. Pero no supimos nunca que hubo una continuidad después de esa discusión“.

Sobre el pacto final entre los partidos, el diputado dijo que “Por ahora no tenemos el acuerdo de firmarlo, porque cómo vamos a firmarlo si no estamos de acuerdo con un punto que es esencial, que es el quorum”. Finalmente, tal aspecto fue fijada en dos tercios, mientras que el PC apoyaba el de tres quintos.