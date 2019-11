Heraldo Muñoz: “Este día se inicia campaña para decirle sí a una nueva Constitución"

El ex canciller enfatizó que para conformar el grupo que redactará la nueva carta fundamental “abogaré a favor de que tengamos independientes, más mujeres, dirigentes sociales, académicos, gente que represente la diversidad de nuestro país, y no solo militantes de partidos”.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, llamó a la ciudadanía a que participe activamente del proceso que permitirá plebiscitar y luego redactar una nueva Constitución, y explicó que tras lograr un histórico acuerdo es tiempo de iniciar una campaña para que triunfe la opción más democrática.

“Tenemos que estar en campaña desde ahora, desde este día se inicia la campaña para el SÍ, para decirle sí a una nueva Constitución, para decirle sí a un cien por ciento elegido de la constituyente que va a empezar a operar después de octubre”, sostuvo el ex canciller.

“De modo que estamos ahora en ritmo de campaña, tenemos que salir a la calle para que la ciudadanía comience a movilizarse para eventualmente participar en este plebiscito ciudadano en abril, y luego podamos entonces elegir a quienes redactarán y debatirán sobre la nueva Constitución a partir de octubre”, detalló el líder de la colectividad.

Muñoz enfatizó que para conformar al grupo de personas que asumirán la labor constituyente “abogaré a favor de que tengamos independientes, más mujeres, dirigentes sociales, académicos, gente que represente la diversidad de nuestro país, y no solo militantes de partidos”.

El presidente del PPD advirtió que “una nueva Constitución, que es un tremendo logro, todavía no resuelve los problemas socioeconómicos de la gente, y por eso la ciudadanía salió a protestar, por el abuso, por el maltrato, por la falta de financiamiento para llegar a fin de mes, por el endeudamiento. Por eso es que es necesario abordar el tema de las pensiones”.

“Entonces no nos podemos sentir satisfechos porque hemos dado un paso gigantesco al poder finalmente avanzar hacia una nueva constitución en democracia, porque ahora falta el pacto social, los cambios sociales que no se resuelven meramente porque vamos a tener una nueva Constitución”, explicó el ex canciller.

JLB/Aton Chile