Senador Insulza espera que ciudadanos voten en plebiscito de abril de 2020

El senador José Miguel Insulza, manifestó su deseo en que los ciudadanos vayan a votar en el plebiscito de abril de 2020, para despejar dudas sobre si se quiere una nueva Constitución, y cuál sería el mecanismo por el cual se inclinan los ciudadanos, luego de que los partidos políticos, suscribieran un acuerdo que avala el cambio de la Carta Magna elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Es lo que ha pedido la calle, hubo millones de personas manifestándose, y lo que debería pasar, por una parte, es que voten favorablemente por cambiarla, y por otro lado, que la dicte una Asamblea Constituyente que, aunque no se llame así, tendrá plenas facultades para dictarla, y tal como dice el acuerdo, en un papel en blanco, por lo que en ningún caso en que no se legisle, pueda regir la Constitución actual, es más deja de tener efecto el día que se publique esta nueva, lo más importante aquí es que la Constitución de la dictadura muere para siempre”, señaló el senador.

Para el legislador socialista, “por algunos sectores, los que no querían asumir derrotas tan grandes como las que han tenido, se terminó por aceptar poner el nombre de convención, pero lo importante es que el traductor democrático dice es una Asamblea Constituyente”.

Asimismo, señaló que hay una discusión sobre el quórum de dos tercios: “Esto no significa que se vayan a mantener los quórum de la antigua Constitución, lo que realmente significa que la nueva Constitución, para su aprobación necesita el acuerdo de una gran mayoría, es lo que se ha dicho siempre, la Constitución es de todos y queremos una Constitución que dure para mucho tiempo y que refleje los intereses de la gran mayoría de los que vivimos en el país y al mismo tiempo que respete los derechos de las minorías”.

El senador Insulza aseguró que es una gran oportunidad para dictar una Constitución democrática, “no ha habido nunca en la historia de Chile, una Constitución que se haya dictado de esta manera, en la que se involucre tanta participación de la gente; pero al mismo tiempo, cuando ya se dicte, esperamos que se haya producido un conjunto de transformaciones fundamentales, el movimiento social tiene muchas otras cosas por las cuales pronunciarse, las encuestas revelan que para ellos es más importante la salud y las pensiones que una Asamblea Constituyente y hay que seguir luchando por eso; que siga adelante la movilización social, la que no puede ser identificada nunca con la violencia”.

En relación a este último punto, el parlamentario fue enfático al decir que “la policía lo ha hecho bastante mal en esta materia, está muy débil, mal preparada y usando implementos no adecuados para la dispersión de masas, a mí no me importa que los ocupen en otros países, pero por ejemplo usar escopetas que lanza perdigones en todas direcciones, hace más que probable que llegue un perdigón en el ojo, esto está claro, esa arma no debe usarse y exigimos que no se siga usando”.

Para finalizar, el senador Insulza lamentó que el Partido Comunista y otros movimientos se hayan restado del acuerdo “no encontraron el sentido de lo que terminó pasando esta madrugada, seguramente lo han pensado de nuevo, y ojalá se suban a bordo, no obstante fue un gran logro ver a toda esa gente sentada en conjunto tomando acuerdos que son importantes para el avance de Chile”.