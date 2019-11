Presentan proyecto para que chilenos en el extranjero puedan votar por los integrantes del proceso constituyente

Los diputados Andrea Parra (PPD), Maite Orsini (RD), Maya Fernández (PS), Víctor Torres (DC), Leonardo Soto (PS), René Saffirio (IND), Joanna Pérez (DC) y Marcela Hernando (PR) presentaron un proyecto de ley que permite a los chilenos en el extranjero poder elegir a los integrantes del órgano constituyente, quienes serán los responsables de redactar de una nueva Carta Magna.

“Presentamos esta modificación a la Constitución con la finalidad de habilitar a los chilenos residentes en el extranjero, para que puedan elegir a sus constituyentes. Esto hoy no está contemplado en la legislación, por lo que hemos recibido una cantidad importante de llamados, de notas, de cartas de personas que se encuentran en el extranjero que quieren ser parte de la transformación de Chile”, afirmó la diputada Parra, autora de la iniciativa.

La parlamentaria agregó que “esta es una experiencia que se ha dado en otros países, y dado el interés que existe en poder generar una nueva Constitución, con este proyecto vamos a permitir que todos sean parte de la construcción de un nuevo Chile. Una de las firmantes es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez, quien tiene toda la voluntad de colocarlo en tabla y discutirlo lo más rápido posible”.

Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto indicó que “los chilenos en el exterior son cerca de 1 millón y siguen conectados con nuestro país, por eso ellos pueden votar, pero no en esta elección de delegados constituyentes. Es fundamental que si vamos a hacer una nueva Constitución, no haya exclusión y el proyecto apunta a que no exista marginación de los chilenos en el extranjero, para que su mirada y su voz estén integradas. De esta manera, es posible construir un país más integrado, cohesionado y que no margina a nadie”.

Finalmente, la diputada Maite Orsini (RD), sostuvo que “la gente quiere participar y esta es una iniciativa que busca abrir la democracia a quienes también son chilenos que viven en el extranjero”.

Agencia Uno