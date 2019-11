Chadwick responde a la acusación constitucional: “Jamás he instruido ni tolerado la afectación ni vulneración a derechos humanos”

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, presentó este miércoles su respuesta a los dos capítulos que contempla la acusación constitucional en su contra por parte de la oposición, que fue llevada desde la DC hasta el Frente Amplio.

A través de su abogado, Luis Hermosilla, el exjefe de cartera del Interior entregó este documento a la secretaría de la corporación un escrito de 133 páginas, en el que desestima las imputaciones en el líbelo que lo señala como autor de haber infringido la Constitución y las leyes.

Según la información que entregó La Tercera, Chadwick aseguró que “durante mi gestión como Ministro del Interior y Seguridad Pública no infringí la Constitución ni las leyes en forma alguna, por acción ni omisión, ni tampoco vulneré el derecho a la vida, integridad física o psíquica, debido proceso legal, inviolabilidad del hogar y de la libertad personal de nuestros compatriotas”.

“Durante el ejercicio de mi cargo, y muy especialmente entre los días 18 a 28 de octubre de 2019, observé una estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, actuando dentro de mis competencias y facultades”, agregó.

En esa línea, el exministro aseguró que el libelo acusatorio no cumple los requisitos mínimos exigidos para que sea declarada admisible. “Las imputaciones son genéricas y en hechos no acreditados”, solicitando a la corporación que esta misma sea declarada inadmisible, ya que “los hechos cometidos por terceros que son arbitrariamente imputados a este acusado y cuestionar el mérito de la declaración del estado de emergencia, cuestión que no es atribución a esta honorable corporación”.

Sobre el fondo de la acusación constitucional, Andrés Chadwick aseguró que el fundamento parte de una “premisa equivocada”, ya que al expresar que el estado de emergencia “tuvo lugar a una violación sistemática de los derechos fundamentales es erróneo”.

“No puede sostenerse, con la liviandad que plantean los acusadores, que exista un patrón de comportamiento, que sea constitutivo de crímenes de lesa humanidad, y someter mis acciones al juicio y valoración de esta corporación por cuanto, como se ha expresado latamente, los hechos que se me imputan son hechos de terceros, en los cuales no he tenido ninguna participación directa y además, la imputación es falsa, ya que en el ejercicio de mi cargo jamás he instruido ni tolerado la afectación ni vulneración a derechos humanos de mis compatriotas. Todo el contrario, y como reafirman mis reiteradas intervenciones públicas, siempre señalé a las policías que su accionar se debía realizar con apego a la ley y los protocolos de uso de la fuerza, y que su accionar durante el estado de emergencia debía realizarse con estricto apego y respecto a los derechos humanos”, cerró.