Diputada Leuquén muestra arrepentimiento tras incidente en bar: dice que mezcló alcohol con medicamentos

La diputada Aracely Leuquén (RN) ofreció disculpas tras agredir a una funcionaria de un bar en Las Condes, mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Todo quedó registrado en las cámara de seguridad del local, en donde se ve como la legisladora intentó meterle una boleta en la boca a la trabajadora.

A través de una declaración pública, la parlamentaria señaló: “Con humildad, quisiera manifestar mi absoluto arrepentimiento por los hechos protagonizados el pasado lunes 11 en un local de la comuna de las Condes, donde concurrí a almorzar”.

“Lamentablemente, ese día tuve la mala ocurrencia de solicitar alcohol y sumado a los remedios que ingiero resultó una mezcla desafortunada”, agregó.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas públicas al personal que me atendió aquel día. Hace un año que me encuentro con tratamiento médico. Es cierto, nada va a reparar el daño causado. Quiero expresar mi voluntad de colaborar en todo lo que se me exija en este proceso. Como todo ser humano también cometo errores, y espero que ustedes sepan comprenderme”, continúa el comunicado.

“Finalmente, quiero pedir también disculpas a quienes defraudé, a mis colegas, a mi partido, a mis electores, y en especial a mi familia, que en este tiempo me ha contenido y apoyado en este difícil proceso”, concluye el texto.