"Parece que tú estabas más preocupado de salir en la foto": El round tuitero de Daniel Jadue con Gabriel Boric

La primera crítica fue del diputado Hugo Gutiérrez (PC) hacia el senador Andrés Allamand (RN), pero como todo en Twitter, la discusión escaló más allá.

“¡La historia nos dio la razón! Fue correcta la decisión política del @PCdeChile de no firmar Gran Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. ¿Era o no era una estafa? Allamand lo deja claro”, dijo el comunista, aludiendo a lo dicho por el exministro de Defensa sobre la vigencia de la actual Constitución si es que no se llegara a un acuerdo de 2/3 para las normas que se redacten en una nueva Carta Magna.

Luego de ese primer round de críticas en redes sociales, vino el turno de Gabriel Boric (Convergencia Social) contra Gutiérrez: “Pareciera que tienes más ganas de estar de acuerdo con Allamand que de trabajar por hacer los complementos necesarios para que proceso constituyente sea lo más democrático posible. Ojalá en vez de ironizar contribuyeras a que postura de Allamand sea derrotada en vez de reforzarla”.

Para reforzar la idea de Boric, ingresó el diputado Marcelo Díaz (PS) al debate. También contra Gutiérrez. “@Hugo_Gutierrez_ para ti la historia la define @allamand? Pareciera que ambos comparten el mismo propósito: boicotear el proceso constituyente. Espero más de Uds. trabajemos juntos por una nueva Constitución para Chile con generosidad!”, escribió.

Para finalizar la discusión -y en respaldo de Gutiérrez- entró el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) a manifestar su opinión contra Boric.

“Y parece que tu estabas mas preocupado de salir en la foto que de lo que firmabas. Ojalá en vez de actuar a espaldas de la ciudadanía te acordaras de cuando decías que nada debía decidirse de espaldas a las bases #laviejapolitica”, sentenció la autoridad comunal.