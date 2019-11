Presidente de la Cámara de Diputados se opone a rebaja de asignaciones que afecta a trabajadores de parlamentarios: "Es una injusticia"

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), aseguró que la indicación que reduce los sueldos a la mitad de los funcionarios del Congreso no prosperará en la Sala.

La polémica se dio luego de que este miércoles la comisión de Constitución aprobara la rebaja del 50% en el sueldo de los parlamentarios y autoridades y que, además, se aprobara una medida que rebaja el sueldo a los asesores de los legisladores, entre otros empleados.

“Vamos zanjar el punto de inmediato, porque una indicación en una comisión es una parte del proceso. No es ley escrita en piedra. La ley se escribe en la sala y esta indicación en la Sala no va a pasar, y no va a pasar porque los parlamentarios no vamos a permitir que lo que nosotros decidimos para nosotros, y que en justicia responde al reclamo ciudadanos que nos rebajemos la dieta, que ya está resuelto”

“Los funcionarios que ganan 300, 400 ó 500 ‘lucas’ no los debe tocar. Es una cosa totalmente distinta y me parece que no corresponde la indicación y quien va a resolver va a ser la Sala, y por lo tanto, yo le digo a los trabajadores, quédense tranquilos porque lo que aquí está ocurriendo es una injusticia“, agrego.

Durante esta jornada, los asesores parlamentarios han protestado en el Congreso con lienzos y gritos en contra de la indicación.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios Parlamentarios, Paulina Lara, afirmó que “nuestros privilegios son muy diferentes. Nosotros tenemos un piso de $300 mil, si existe este 50% de rebaja hay muchos de nosotros que vamos a quedar cesantes”.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien presentó la indicación, dijo que “lo que tenemos que hacer es dar señales claras y esa señal clara es la reducción de la totalidad de lo que el parlamentario le cuesta al país, de lo contrario la gente no va entender lo que estamos haciendo”.