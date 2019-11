Frente Amplio se reunió con Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche

Antes de la reunión que sostendrán los presidentes de los partidos políticos para definir la constitución de una mesa técnica para el proceso constituyente, parlamentarios y representantes del Frente Amplio (FA) se reunieron con la Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche, conformado por ediles de Renaico, Chol-chol, Saavedra, Curarrehue, Alto Bío-bio, Tirúa, Paillaco, Lumaco, Galvarino y Coyhaique.

Catalina Pérez, presidenta y diputada de Revolución Democrática (RD), afirmó que “no hay motivos para no respaldar la más amplia inclusión y consideración de las primeras naciones en este proceso constituyente que debe ser necesariamente plurinacional”.

“Creemos que una nueva constitución, construida en democracia, debe ser necesariamente con todas y todos y eso implica hablar hoy día de interculturalidad, de la multiplicidad de naciones que habitan nuestro país, esa ha sido nuestra disposición y compromiso. Una de las exigencias que hemos puesto en primera línea como FA es la incorporación de las primeras naciones en este proceso constituyente”, indicó

Por su parte, Juan Carlos Reinao, alcalde de Reinaco y presidente de la Asociación de Municipalidades Mapuche, sostuvo que “hemos venido a preguntar por qué no nos encontramos en esta discusión que se está dando hoy en Chile. Los mapuche somos un porcentaje de esta sociedad, somos un 12,8% y creemos que si queremos construir un país mejor, un país más justo, para todos, los mapuche también somos parte de este país y somos los primeros que existimos”.

Ramona Reyes, alcaldesa de Paillaco, agregó que “estamos pidiendo y exigiendo la representatividad y la participación de todos los pueblos originarios en este proceso”.

Tras el encuentro, en el que también participó el diputado Jorge Brito y Gabriel Boric, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, manifestó la necesidad de “garantizar la participación de todos los pueblos y nacionalidades que cohabitamos en este territorio que se llama Chile (…) si no se incluyen a las primeras naciones la paz no va a llegar al chileno porque los mapuche no hemos vivido nunca la paz porque hemos sido invadidos”.

Este encuentro se suma a los que ya han tenido desde la colectividad con organizaciones como Marca AC, Daya, Consejo de Pueblo Atacameños, Nuevo Pacto Social y la Sociedad Civil por la Acción Climática.

